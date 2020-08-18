Петербурженка вышла замуж за приезжего из Афганистана ради денег

Петербурженка вышла замуж за приезжего из Афганистана ради денег
Петербурженка фиктивно вышла замуж. Фото: pixabay.com

Петербургская прокуратура просит суд признать фиктивным брак, заключенный местной жительницей с иностранцем.

Прокуратура Красносельского района выяснила в ходе проверки, что петербурженка в обмен на денежное вознаграждение пошла под венец с гражданином Афганистана. Брак с россиянкой иностранцу понадобился для получения им разрешения на временное проживание в России. Между тем, согласно законодательству, мигрант помимо прочего может претендовать на имущество супруга.

Как сообщили в городском надзорном органе, в связи с выявленными нарушениями закона прокурор обратился в суд с требованием признать этот брак недействительным. Исковое заявление прокуратуры находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фиктивный брак петербурженки с иностранцем закончился в суде.

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