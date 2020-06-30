Фиктивный брак петербурженки с иностранцем закончился в суде

Фиктивный брак петербурженки с иностранцем закончился в суде
Петербурженка фиктивно вышла замуж. Фото: pixabay.com

Один из петербургских судов признал недействительным фиктивный брак. Незаконный союз заключили жительница Петербурга и ее знакомый-иностранец.

Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга. Надзорный орган Московского район провел проверку по обращению о нарушениях закона.

Было установлено, что местная жительница фиктивно вышла замуж за иностранца, чтобы ему было легче получить разрешение на проживание в России. Между тем, согласно законодательству, мигрант помимо прочего может претендовать на имущество супруга.

После проверки прокуратура обратилась в суд, чтобы признать брак недействительным со дня заключения и аннулировать записи акта о заключении брака.

Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске выявили фиктивный брак россиянки с мигрантом.

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