Фиктивный брак петербурженки с иностранцем закончился в суде

Один из петербургских судов признал недействительным фиктивный брак. Незаконный союз заключили жительница Петербурга и ее знакомый-иностранец.

Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга. Надзорный орган Московского район провел проверку по обращению о нарушениях закона.

Было установлено, что местная жительница фиктивно вышла замуж за иностранца, чтобы ему было легче получить разрешение на проживание в России. Между тем, согласно законодательству, мигрант помимо прочего может претендовать на имущество супруга.

После проверки прокуратура обратилась в суд, чтобы признать брак недействительным со дня заключения и аннулировать записи акта о заключении брака.

Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске выявили фиктивный брак россиянки с мигрантом.