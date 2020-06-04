В Приозерске выявили фиктивный брак россиянки с мигрантом

В Приозерске выявили фиктивный брак россиянки с мигрантом
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Приозерском районе Ленобласти прокуратура выявила фиктивный брак — кольцами обменялись гражданин Таджикистана и россиянка.

Брак был зарегистрирован в декабре 2017 года. При этом проверка показала, что молодожены как до момента, так и после заключения брака вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, детей и совместной собственности не имеют.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, цель такого союза — дать возможность приезжему длительное время находиться на территории России, получить разрешение на временное проживание вне квоты.

В Приозерский городской суд было направлено два иска о признании брака недействительным. Заявления сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине расторгли фиктивный брак россиянина и мигрантки.

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