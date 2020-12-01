Полсотни тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому

Петербургские власти обсудили организацию амбулаторной помощи местным жителям, которые заболели коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Городской вице-губернатор Олег Эргашев провел совещание с руководителями Комитета по здравоохранению. Властям было поручено проводить ежедневный мониторинг наличия лекарств для лечения коронавирусных больных и контролировать сроки проведения тестов на коронавирус.

Как отметил Эргашев, в настоящий момент около 50 тыс. заболевших жителей Петербурга находятся на домашнем лечении.

В Смольном отметили, что городу были выделены дополнительные 203 млн рублей на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов. Деньги уже доведены до районных администраций. На прошлой неделе пациентам начали выдавать лекарства по назначению врача.

Кроме того, стало известно, что более полутора тысяч петербургских студентов-медиков привлечены к работе регистратур поликлиник.

Также из бюджета города были выделены 69 млн рублей на организацию доставки пациентов для проведения КТ-исследований спецтранспортом.

На совещании рассмотрели и вопрос организации лабораторной диагностики коронавируса. Сейчас в Петербурге работает почти 50 лабораторий, которые делают такие тесты. В соответствии с требованиями Главного санитарного врача РФ срок его выполнения не должен превышать 48 часов с моменты поступления биоматериала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения.