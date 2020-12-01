Смольный обновил дизайн официального сайта

В первый день зимы на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга обновился дизайн. Отмечается, что страница работает в тестовом режиме. Об изменениях в оформлении сайта рассказали в Смольном.

Сайт приобрел более современный вид. Теперь на главной странице размещена надпись «Санкт-Петербург для вас» и фотографии городских достопримечательностей. Под надписью есть строка поиска, которая позволяет легче ориентироваться на сайте. Также под строкой вынесены кнопки для перехода в наиболее востребованные разделы сайта.

На сайте петербургской администрации можно узнать текущее количество уборочных машин на дорогах, количество МФЦ и оказываемых в них услуг, информацию о реконструкции Новой Голландии, а в скором времени — и о Широтной магистрали скоростного движения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный готовит новый сценарий для транспортной реформы.