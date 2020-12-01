Смольный готовит новый сценарий для транспортной реформы

В новой версии документа один лот может включать 25-30 маршрутов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В новой версии документа один лот может включать 25-30 маршрутов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские власти намерены еще раз обсчитать транспортную реформу. Разработкой новой схемы займется «Институт Стройпроект».

Перерасчет обусловлен переносом реализации проекта на два года из-за сложной эпидемиологической ситуации. Подрядчик должен предоставить две схемы развития: краткосрочную – до 2022 года, и долгосрочную – до 2028 года.

Как сообщила «Мойка78», за такой период времени транспортная сеть города может значительно расшириться. На воплощение задуманного планируется выделить около 11,3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург потерял 70% туристического потока. Причиной стала пандемия коронавируса, которая закрыла многие общественные места и отменила мероприятия.