Синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду стоит ждать зимой.

По его прогнозу, зима будет теплой, и аномальные температуры воздуха в 1-3 градуса будут наблюдаться в каждом месяце. При этом, нормы ожидаются отрицательные. В январе температура воздуха понизиться до -7.

В городе ожидается мокрый снег, днем установится слабый плюс, ночью — слабый минус. По словам синоптика, речь идет скорее о более прохладной погоде. Каких-то всплесков тепла ждать не стоит, заявил он эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Научный руководитель Гидрометцентра уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.