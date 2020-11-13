Вильфанд рассказал, какой будет зима

Снег на европейской части России выпадет к концу ноября. Фото: Pixabay

Снег на европейской части России выпадет к концу ноября. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал какую зиму ждать россиянам.

По его прогнозу, зимой практически на всей территории России температурный фон будет в пределах нормы. Эксперт уверен, что в этом сезоне повторение аномальной зимы маловероятно.

Он отмечает, что в Европейской части России ожидается более холодная погода, однако точные прогнозы делать еще рано, сообщает «Парламентская газета».

«Ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной», — сказал Вильфанд.

По его словам, снег на европейской части России выпадет к концу ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, какой выдастся предстоящая зима в Петербурге. Напомним, прошлая зима в городе была на удивление теплой.