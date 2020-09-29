Петербуржцев ждет снежная зима с минусовыми температурами

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, какой выдастся предстоящая зима в Петербурге.

Напомним, прошлая зима в городе была на удивление теплой. Местные жители очень редко доставали из шкафов теплые вещи, а специальная техника зачастую оставалась без работы за неимением снега.

В этом же году ситуация изменится. По словам Колесова, снег начнет идти гораздо активнее, а температура воздуха примет минусовые значения. В целом, нынешняя зима будет прохладнее предыдущей, но для региона сезон все равно будет теплым и благоприятным. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян ожидает аномально теплая зима. Средняя температура воздуха будет выше, чем в прошлом году. Это касается территории СЗФО, Кемеровской и Иркутской области, Краснодарского края и Дальнего Востока.