Россиян ожидает аномально теплая зима

Россиян ожидает аномально теплая зима
Зима будет аномально теплой. Фото: Pixabay

Температура в ближайшие месяцы будет выше, чем в 2019 году.

Синоптики Гидрометцентра рассказали, что россиян ожидает анормально теплая зима. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Средняя температура воздуха будет выше, чем в прошлом году. Это касается территории СЗФО, Кемеровской и Иркутской области, Краснодарского края и Дальнего Востока.

Отмечается, что тепло будет не только зимой, но и осенью. Ближе к февралю 2021 года столбик термометра поползет вниз. А вот в Центральном и Приволжском федеральных округах температура будет ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплой погоды до +19. Бабье лето не торопится покидать Северную столицу — в понедельник в городе будет сухо и теплее, чем обычно.

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