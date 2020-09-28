Неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплой погоды до +19

В Петербурге будет тепло и сухо. Фото: unsplash

В Петербурге будет тепло и сухо. Фото: unsplash

Бабье лето не торопится покидать Петербург — в понедельник в городе будет сухо и теплее, чем обычно.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в понедельник, 28 сентября, погоду в Северной столице продолжит определять отрог обширного антициклона. Несмотря на переменную облачность сегодня обойдется без осадков, и слегка похолодает, однако температура по-прежнему остается на 4-5 градусов выше нормы.

Днем за окном в Петербурге будет до +17…+19 градусов, а в Ленинградской области чуть теплее — до +20 градусов. Восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление особо не изменится и составит 766 мм рт.ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «бабье лето» будет иметь печальные последствия. Граждане наслаждаются теплом, а синоптики бьют тревогу.