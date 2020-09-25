«Бабье лето» будет иметь печальные последствия

Эксперты отмечают, что теплый сентябрь обернется холодным декабрем.

В Санкт-Петербурге, как и во многих других регионах России, наступило «бабье лето». Граждане наслаждаются теплом, а синоптики бьют тревогу. Об этом пишет РИА Новости.

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин отметил, что из-за теплого сентября температура в декабре может быть ниже обычного. Последний месяц года может выдастся темным, сырым и белоснежным.

Напоминаем, что в последнее время в Северной столице воздух прогревается до плюс 20 градусов днем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября. Также, стоит отметить и еще один хороший момент — на неделе практически не будет дождей, так как циклоны и осадки сконцентрируются преимущественно на Балтике.