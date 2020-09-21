Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября

Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября
Теплая погода ожидается на следующей неделе. Фото: unsplash

Синоптики с полной уверенностью анонсировали потепление в Северной столице, связанное с бабьим летом.

В понедельник, 21 сентября, главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, когда же петербуржцы снова смогут убрать теплые вещи в шкаф и насладиться последними, по-настоящему летними днями.

В течение последующих нескольких дней столбик термометра уверенно поползет вверх. К 23 сентября в городе ожидается +20.. +23 градуса тепла. Такая благоприятная погода продержится почти неделю (до 28-29 сентября), после чего осень продолжит вступление в свои права. Об этом сообщает ТАСС.

Также, стоит отметить и еще один хороший момент — на неделе практически не будет дождей, так как циклоны и осадки сконцентрируются преимущественно на Балтике.

Во вторник, 22 сентября, в Петербурге воздух прогреется до +18.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, придет ли в Петербург бабье лето.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бабье лето осень потепление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге заметили нашествие рыжих слизней
Петербургские родители проверили качество горячего питания для школьников
Голкипер «Зенита» сбил квадрокоптер «хулиганов» во время тренировки
Белорусскую оппозиционерку Колесникову оставили под арестом
На проспекте Энгельса возле КАД «сложился» цементовоз — ...
Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября
У пациентов, переболевших COVID-19, выявили необычное последствие
Сингапурские ученые напечатали на 3D-принтере еду