Бабье лето пробудет в Петербурге до конца сентября

Синоптики с полной уверенностью анонсировали потепление в Северной столице, связанное с бабьим летом.

В понедельник, 21 сентября, главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, когда же петербуржцы снова смогут убрать теплые вещи в шкаф и насладиться последними, по-настоящему летними днями.

В течение последующих нескольких дней столбик термометра уверенно поползет вверх. К 23 сентября в городе ожидается +20.. +23 градуса тепла. Такая благоприятная погода продержится почти неделю (до 28-29 сентября), после чего осень продолжит вступление в свои права. Об этом сообщает ТАСС.

Также, стоит отметить и еще один хороший момент — на неделе практически не будет дождей, так как циклоны и осадки сконцентрируются преимущественно на Балтике.

Во вторник, 22 сентября, в Петербурге воздух прогреется до +18.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, придет ли в Петербург бабье лето.