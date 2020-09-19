Синоптик рассказал, придет ли в Петербург бабье лето

Петербуржцам рассказали, смогут ли они еще насладиться теплой погодой до наступления заморозков.

Как заявил доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Цепелев, он рассчитывал на то, что бабье лето придет в Петербург в 10-х числах, однако этого не произошло из-за циклона.

По словам синоптика, теплая погода, согласно всем моделям, ожидается на следующей неделе. Тем не менее, как считает Цепелев, в конце сентября не может быть 23 градусов, «но, тем не менее, хотелось бы надеяться». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придет аномальное потепление. Температура воздуха обещает превысить климатическую норму на 8-10 градусов.