В Гидрометцентре рассказали, в какие регионы придет аномальное потепление

Жителям ряда регионов повезет еще немного погреться до наступления холодов. Через несколько дней в них придет потепление до аномальных значений.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, в скором времени заметно теплее станет в регионах в европейской части России. Температура воздуха обещает превысить климатическую норму на 8-10 градусов.

Так, во второй половине сентября в центре европейской части страны будет от 19 до 25 градусов тепла.

Роман Вильфанд также отметил, что хорошая погода ждет жителей и Приморского края, где будет около 24-25 градусов, а в Амурском регионе воздух прогреется выше 20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабьего лета. Тепло и солнце придут в город не сразу.