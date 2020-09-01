Синоптики рассказали, когда петербуржцам ждать бабьего лета

Синоптики обещают, что петербургское лето все же напомнит о себе в сентябре, однако тепло и солнце придут в город не сразу.

Об этом сообщают синоптики метеоцентра «Фобос». Так, в первой декаде сентября жителей Петербурга ждет довольно капризная погода — дожди будут приходить в город через день. Но уже после этого горожане могут рассчитывать на бабе лето.

В первые дни осени, 2 и 3 сентября, погода сможет немножко порадовать петербуржцев. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус назвал это время «первой репетицией бабьего лета», сообщает «Комсомольская правда». Но это продлится не долго и на жару надеяться не стоит (в эти дни будет от +16 до +19 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России. Избыточные осадки не прогнозируются.