В Петербурге оштрафовали пьяных болельщиков матча «Зенит» — «Лацио»

Четверо футбольных болельщиков получили штрафы за пьяный вид на матче «Зенита» против «Лацио». Еще двое получили денежное наказание за отсутствие масок.

Как сообщает Объединенная служба городских судов, 4 ноября на стадионе «Газпром Арена» внимание правооохранителей привлекли четверо мужчин, которые находились в «состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность». Отмечается, что, несмотря на нетрезвый вид, маски на них были. Двое же, будучи трезвыми, находились на матче без масок.

Дело правонарушителей рассматривал Петроградский районный суд. Все болельщики обстоятельств дел не оспаривали. Служитель Фемиды решил привлечь их к административной ответственности.

Каждому назначили штраф в размере 3000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Локомотив» оштрафован за нарушение «антиковидного» регламента УЕФА.