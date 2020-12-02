Биолог предупредила о преждевременном старении из-за коронавируса

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила, что даже легкая форма коронавируса вызывает преждевременное старение организма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — рассказала она.

По словам биолога, COVID-19 приближает старость и забирает «ресурсы».

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровело 1 803 467 пациентов, умерло 40 464 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса.