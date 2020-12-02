В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В России за последние сутки коронавирус унес жизни 589 человек. Новый показатель стал рекордным с начала пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, из них 82 человека скончались в Петербурге, 75 — в Москве, 32 — в Московской области.

Всего с начала пандемии в стране умерли 41 053 пациента с коронавирусом; 2 347 401 человек заболел COVID-19. Предыдущий максимум по суточной смертности был установлен днем ранее, 1 декабря. Тогда болезнь не смогли побороть 569 смертях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масок и перчаток. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

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