В России узаконили ношение масок и перчаток в магазинах

Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масок и перчаток. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.
Суд пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания. Однако вначале магазинам рекомендуется проинформировать посетителя.
«Представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима», — говорится в сообщении.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения мер по COVID-19. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей.