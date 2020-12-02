В России узаконили ношение масок и перчаток в магазинах

В России узаконили ношение масок и перчаток в магазинах
Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Предприятия торговли вправе отказать в обслуживании покупателю, который не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масок и перчаток. Об этом говорится в решении Верховного суда РФ.

Суд пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания. Однако вначале магазинам рекомендуется проинформировать посетителя.

«Представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения мер по COVID-19. Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей.

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