Более 1,1 млн россиян оштрафовали за нарушения мер по COVID-19

Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей. Фото: Baltphoto

В России за нарушения коронавирусных ограничений оштрафовали свыше 1,1 млн человек.

По фактам несоблюдения установленных режимов повышенной готовности, карантина, самоизоляции составлено свыше 1,1 млн протоколов об административных правонарушениях, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Общая сумма штрафов составила не менее 1,7 млрд рублей. Основная часть протоколов составлена по ст. 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 2 215 533 случая заражения коронавирусом, число смертельных исходов достигло 38 558, при этом выздоровело 1 712 174 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирусная инфекция набирает обороты во всем мире. В США количество заражений поставило новый рекорд — выявлено более 13 млн случаев.