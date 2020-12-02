В Выборгском районе обнаружили тайник с оружием

В Выборгском районе обнаружили тайник с оружием
В машине мужчины обнаружили оружие и патроны. Фото: пресс - служба Пограничного управления ФСБ России

В Выборгском районе Ленобласти пограничники задержали мужчину, перевозившего оружие. В его квартире обнаружили целый склад боеприпасов.

Россиянина остановили 24 ноября. Он перевозил нарезное огнестрельное оружие, винтовку, глушитель и 5 патронов к ней. Проверка показала, что оружие пригодно для стрельбы.

Как сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и области, одним осмотром машины не обошлось. Впоследствии стражи порядка наведались домой к гражданину.

Там полицейские дополнительно обнаружили и изъяли из незаконного оборота: 15 гранат, более тысячи патронов различного калибра, 3 приспособления для бесшумной стрельбы; 3 оптических прицела; свыше 6 кг пороха; 300 гр взрывчатых веществ; 23 основных частей оружия; 2 штык-ножа; 2 штыка четырехгранных.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Правоохранители продолжают проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что областные пограничники поймали латиноамериканцев, которые пытались сбежать в Финляндию.

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