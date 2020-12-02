Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать экономически невыгодными

Лучший способ избавиться от звероферм, где животных содержат в невыносимых условиях и убивают мучительными способами, — перестать субсидировать эту отрасль и сделать так, чтобы ее содержание стало экономически невыгодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко.

По словам депутата, в России нет закона, который бы регламентировал деятельность звероферм. Парламентарий считает, что нашей стране нужно идти по пути ужесточения норм, благодаря которым владельцы такого бизнеса содержали бы животных в гуманных условиях. Но лучше не субсидировать эту отрасль, а, наоборот, сделать так, чтобы поддерживать ее было экономически невыгодно.

Коваленко считает, что рано или поздно мех перестанет быть востребованным. Во многих странах мира, например, Норвегии, Японии, Новой Зеландии, Индии, Чехии и т.д., говорит депутат, зверофермы запрещены.

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