Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать экономически невыгодными

Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать экономически невыгодными
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко. Фото: Законодательное Собрание Ленинградской области

Лучший способ избавиться от звероферм, где животных содержат в невыносимых условиях и убивают мучительными способами, — перестать субсидировать эту отрасль и сделать так, чтобы ее содержание стало экономически невыгодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала депутат Законодательного собрания Ленинградской области Валерия Коваленко.

По словам депутата, в России нет закона, который бы регламентировал деятельность звероферм. Парламентарий считает, что нашей стране нужно идти по пути ужесточения норм, благодаря которым владельцы такого бизнеса содержали бы животных в гуманных условиях. Но лучше не субсидировать эту отрасль, а, наоборот, сделать так, чтобы поддерживать ее было экономически невыгодно.

Коваленко считает, что рано или поздно мех перестанет быть востребованным. Во многих странах мира, например, Норвегии, Японии, Новой Зеландии, Индии, Чехии и т.д., говорит депутат, зверофермы запрещены.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что убийство норок в Дании из-за мутировавшего коронавируса — это, по мнению молекулярного биолога Софьи Романенко, проявление паники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Законодательное Собрание Ленинградской области звероферма мех норка шуба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончалась актриса Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме ...
Полиция Петербурга задержала афериста, продававшего пенсионерам GPS-трекеры ...
В Петербурге задержали расклейщиков листовок против депутата Четырбока
Городской суд Петербурга отложил заседание по делу жены рэпера Картрайта ...
ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице
Депутат ЗакСа Ленобласти Валерия Коваленко: зверофермы должны стать ...
Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — ...
Агрессивные автомобилисты устроили драку на Кантемировской улице