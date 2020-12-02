Материалы дела в отношении Ледового дворца поступили в Невский районный суд

В среду, 2 декабря, Невский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству материалы дела об административном правонарушении в отношении ОАО «Дворец спорта».

Судебное заседание по этому вопросу назначено на четверг, 3 декабря, информирует объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Напомним, что речь идет об инциденте с выступлением Басты в Ледовом дворце Петербурга. Массовое мероприятие проводилось с нарушениями, что привлекло внимание эксперта петербургского Роспотребнадзора.

Установлено, что на концерте находилось более 6 тысяч человек, социальную дистанцию зрители не соблюдали. При этом организаторы считают, что учли все требования Роспотребнадзора по безопасному проведению мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после скандала вокруг выступления Басты председатель петербургского комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор.