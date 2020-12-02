Эксперты перечислили основные признаки затяжного коронавируса

Эксперты перечислили основные признаки затяжного коронавируса
При затяжном COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются. Фото: pixabay

Британские врачи рассказали об основных симптомах, свидетельствующих о затяжной форме коронавирусной инфекции.

В этот перечень входят усталость, одышка, тревожность, депрессия, учащенное сердцебиение, боли в груди, мышцах или суставах и неспособность концентрации — так называемый, «мозговой туман», передает издание Express, ссылаясь на British Heart Foundation.

При этом медики отмечают, что длительные негативные последствия COVID-19 наблюдаются не только у тех, кто перенес вирус на больничной койке, но и у людей, не нуждавшихся в госпитализации. Кроме того, специалисты предупреждают об опасности таких постэффектов, поскольку они могут существенно подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России на следующей неделе начнется массовая вакцинация против коронавируса.

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