Стало известно, какая болезнь на треть снижает риск заражения COVID-19

Исследование израильских медиков может пригодиться при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями. Фото: pixabay

Исследование израильских медиков может пригодиться при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями. Фото: pixabay

Оказывается, люди, страдающие бронхиальной астмой, меньше других рискуют заразиться коронавирусной инфекцией нового типа.

К такому выводу пришли израильские специалисты, поделившись итогами исследования на портале ScienceDirect. На данный момент ученые объясняют низкое распространение коронавируса среди пациентов с бронхиальной астмой тремя возможными версиями.

Так, это заболевание значительно сокращает ангиотензинпревращающий фермент 2 (АСЕ2), используемый частицами SARS-CoV-2 как точка входа в клетку. Кроме того, астматики активно используют ингаляционные кортикостероиды, которые замедляют распространение клеток коронавируса. Израильские эксперты также считают важным социальный фактор: изначально люди с астмой попадают в группу риска, поэтому строже других следуют рекомендациям по защите от COVID-19.

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