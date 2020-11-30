Врачи назвали неочевидный признак диабета второго типа

Желтый цвет ногтей может свидетельствовать о наличии диабета второго типа.

Врач Элизабет Салада рассказала, что ломкость, изменение текстуры и цвета могут быть признаками ряда серьезных заболеваний, в том числе диабета второго типа, сообщает Express.

«Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими», — отметила она.

Кроме того, эта инфекция может легко попасть в открытую рану после незамеченного пореза. Тогда без лечения ноге грозит серьезное повреждение вплоть до ампутации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что развитие диабета могут спровоцировать полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), которые применяются при производстве мебели, обивки и электроники. Эти эфиры нужны для того, чтобы увеличить огнезащиту. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели эксперимент с беременными мышами.