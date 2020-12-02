«Победа» отменила десятки рейсов из-за новой системы полетов

Российская авиакомпания «Победа» (дочернее предприятие группы «Аэрофлот») до конца текущего года отменила более сотни внутренних рейсов в ряд городов.

Бюджетный перевозчик отменил 110 рейсов в следующие города: Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль.

Причиной отмены, как пишет РБК, стала новая структура воздушного пространства, которая начинает действовать с 3 декабря в европейской части России. Поставщик навигационных баз данных не успел обновить сведения по аэропортам указанных городов в маршрутной сетке «Победы». Это в свою очередь произошло по причине нарушения властями рекомендованных сроков публикации поправок.

Но часть рейсов все же будет выполняться благодаря включению в состав летных экипажей пилотов инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты по указаниям диспетчеров и бумажным картам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Пулково открываются зимние рейсы в Анапу, Геленджик и Грозный.