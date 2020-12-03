Турция начнет вакцинацию населения от коронавируса уже в декабре

Турция начнет вакцинацию населения от коронавируса уже в декабре
Первыми вакцину получат пожилые и медики. Фото: unsplash

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что с 11 декабря в стране начнется массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщает телеканал NTV, ссылаясь на слова министра, в первую очередь препарат от коронавируса получат сотрудники медицинской сферы, а также пожилые граждане старше 65 лет.

Власти планируют, что к концу следующей недели, 11 декабря, в Турцию уже прибудет первая партия вакцины от коронавируса китайского производства.

Коджа отмечает, что после того, как препарат получат медики и пожилые люди, вакцинировать будут людей младше 65 лет, но страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции ужесточат ограничения из-за коронавируса.

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