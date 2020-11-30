В Турции ужесточат ограничения из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Турции с 1 декабря приостанавливается работа бань, бассейнов и спортзалов. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Он отметил, что комендантский час будет введен с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10.00 до 16.00. Кроме того, допуск граждан в торговые центры будет ограничен, туда будут пропускать только по цифровому коду.

В Турции число с начала пандемии зарегистрировано 607 628 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 400 242 пациента, число смертельных исходов достигло 13 558 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция собирается организовать на своей территории производство российской вакцины «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи, сообщили в Минздраве РФ.