Турция заинтересована в производстве вакцины «Спутник V» на своих предприятиях

Турция заинтересована в производстве вакцины &#171;Спутник V&#187; на своих предприятиях
Антикоронавирусная вакцина. Фото: Минздрав РФ

Турция собирается организовать на своей территории производство российской вакцины «Спутник V», разработанной специалистами Центра имени Гамалеи, сообщили в Минздраве РФ.

Как передает РИА Новости, по инициативе турецкой стороны была организована встреча министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи.

В заявлении ведомства указано, что Анкара проявила интерес к возможности производства российской вакцины на мощностях турецкого производства. Отмечается, что сперва должны пройти токсикологические исследования, предусмотренные местным законодательством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Венесуэлы поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса. Мадуро рассказал, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая начала испытания антиковидной вакцины.

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