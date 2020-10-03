Глава Венесуэлы поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина и всех ее граждан за поставку в страну первой партии вакцины против Covid-19.

Речь идет о препарате «Спутник V», разработанном специалистами Центра имени Гамалеи. Мадуро рассказал на своей странице в Twitter, что Венесуэла стала первой страной в Западном полушарии, которая начала испытания вакцины от COVID-19.

Напоминаем, что в России вакцину зарегистрировали 11 августа. Побочных эффектов и отклонений, не указанных в инструкции, у добровольцев не наблюдалось. По плану, иммунитет к вирусу будет держаться до 2-х лет с момента принятия вакцины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России запатентовали вторую вакцину от коронавируса.