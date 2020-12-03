Путин открыл четыре медцентра Минобороны в регионах России

Путин открыл четыре медцентра Минобороны в регионах России
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Президент России Владимир Путин открыл многофункциональные медицинские центры Министерства обороны в ряде регионов. Там будут принимать пациентов с коронавирусом.

Медцентры появились в Астраханской области, Пскове, Североморске. Их общая коечная мощность составляет 3 165 коек, в числе которых оказалось 370 реанимационных.

Как сообщили на сайте Кремля, в церемонии открытия медучреждений участвовал российский лидер. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

На сегодня в центрах Минобороны по всей стране уже прошли лечение 13 тыс. человек. Четыре тысячи из которых гражданские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия существенно увеличила мощности системы здравоохранения на фоне пандемии Covid-19. Об этом заявил Владимир Путин.

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