Путин открыл четыре медцентра Минобороны в регионах России

Президент России Владимир Путин открыл многофункциональные медицинские центры Министерства обороны в ряде регионов. Там будут принимать пациентов с коронавирусом.

Медцентры появились в Астраханской области, Пскове, Североморске. Их общая коечная мощность составляет 3 165 коек, в числе которых оказалось 370 реанимационных.

Как сообщили на сайте Кремля, в церемонии открытия медучреждений участвовал российский лидер. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

На сегодня в центрах Минобороны по всей стране уже прошли лечение 13 тыс. человек. Четыре тысячи из которых гражданские.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия существенно увеличила мощности системы здравоохранения на фоне пандемии Covid-19. Об этом заявил Владимир Путин.