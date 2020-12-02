Путин заявил о расширении возможностей системы здравоохранения

Путин заявил о расширении возможностей системы здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Россия 24

Россия существенно увеличила мощности системы здравоохранения на фоне пандемии Covid-19 и продолжает работу в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 2 декабря, выступая в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны России. Как сообщили «РИА Новости», он отметил, что возможности системы здравоохранения постепенно увеличиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин не встречался с Кудриным и Матвиенко, которые самоизолировались из-за коронавируса.

Напомним, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сегодня рассказал о заражении COVID-19. Председателем Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным.

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