Путин заявил о расширении возможностей системы здравоохранения

Россия существенно увеличила мощности системы здравоохранения на фоне пандемии Covid-19 и продолжает работу в этом направлении. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 2 декабря, выступая в ходе открытия многофункциональных медцентров Минобороны России. Как сообщили «РИА Новости», он отметил, что возможности системы здравоохранения постепенно увеличиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин не встречался с Кудриным и Матвиенко, которые самоизолировались из-за коронавируса.

Напомним, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сегодня рассказал о заражении COVID-19. Председателем Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным.