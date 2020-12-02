Путин не встречался с Кудриным и Матвиенко, которые самоизолировались из-за Covid

Путин не встречался с Кудриным и Матвиенко, которые самоизолировались из-за Covid
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не встречался с заболевшими коронавирусом главой Счетной палаты России Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом стало известно в среду, 2 декабря. По его словам, недавняя встреча Совета безопасности проходила по видеосвязи, поэтому возможность личных контактов исключается.

Как сообщили РИА Новости, Кудрин сегодня рассказал о заражении COVID-19. Матвиенко, в свою очередь, ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков объяснил, почему Путин не носит маску.

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