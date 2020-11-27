Песков объяснил, почему Путин не носит маску

Песков объяснил, почему Путин не носит маску
Путина заметили без маски на мероприятии. Фото: Кремль

Президента заметили без средства защиты во время его поездки в Саров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин действительно появился на встрече в Сарове без медицинской маски и тому есть объяснение. Дело в том, что эпидемиологическая безопасность главы государства и людей, с которыми он встречается, несомненна, ведь ведется строгий контроль за этим. Поэтому Путину и его собеседникам не о чем переживать, пишет РИА Новости.

Песков понимает, что президент должен быть примером для других россиян, но он попросил не забывать, что Путин хорошо следит за своим здоровьем.

«Это не просто массовое бесконтрольное общение»,

— добавил пресс-секретарь.

Песков не пояснил, какие меры были приняты на мероприятиях, где присутствовал президент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа дата большой пресс-конференции Путина.

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