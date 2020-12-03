Медики рассказали, сколько «живут» антитела к коронавирусу

Медики рассказали, сколько &#171;живут&#187; антитела к коронавирусу
Пока доказательства того, что повторное заражение людей с антителами исключено, отсутствуют. Фото: pixabay.com

В организме человека, переболевшего коронавирусом, антитела сохраняются на протяжении как минимум полугода. Об этом заявили японские медики.

Специалисты проверили на антитела 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые побороли заболевание полгода назад. Выяснилось, что антитела до сих пор присутствуют в крови у 97 процентов из тех, кто переболел в легкой форме, и у всех, у кого заболевание протекало тяжело.

Как сообщил японский телеканал NHK, медики предположили, чем тяжелее заболевание, тем сильнее вырабатывают антитела.

Теперь ученые намерены повторить исследование еще через полгода, чтобы выяснить, сохраняются ли антитела на более долгий срок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые определили самый частый источник заражения коронавирусом.

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