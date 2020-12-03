Ученые определили самый частый источник заражения коронавирусом

Поездки в общественном транспорте оказались безопаснее тесных контактов с близкими, находящимися на самоизоляции. К такому выводу пришли китайские ученые.

Специалисты провели исследование, в результате которого обнаружили, что в семье, члены которой совместно соблюдают режим самоизоляции, будет максимально высокий риск заражения коронавирусом, чем при поездке на общественном транспорте или посещении заведения общепита.

Как сообщили в журнале Science, ученые объяснили, что это связано с более тесными и длительными контактами с широким кругом родственников. И добавили, что каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи болезни на 10 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ рекомендуют носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Там отметили, что средства индивидуальной защиты необходимы в любом случае, при котором не удается соблюдать социальную дистанцию.