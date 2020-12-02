ВОЗ советует носить защитные маски даже на улице

В России с коронавирусом за время столкнулись свыше 2,3 млн человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В России с коронавирусом за время столкнулись свыше 2,3 млн человек. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рекомендует носить защитные маски не только в закрытых помещениях, но и на улице.

По словам специалиста, средства индивидуальной защиты необходимы в любом случае, при котором не удается соблюдать социальную дистанцию. Согласно прежним рекомендациям, если вы находитесь в плохо вентилируемом месте, то носить маску нужно в обязательном порядке. Если помещение хорошо проветривается, однако люди внутри на соблюдают дистанцирование, СИЗ также необходимы.

Теперь к ним добавилось новое правило: маски стоит надевать даже в открытом пространстве, если держать социальную дистанцию не представляется возможным. Маргарет Харрис добавила, что это одно из наиболее серьезных ужесточений за время пандемии, пишет Reuters.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог прокомментировала массовое убийство норок в Дании из-за пандемии коронавируса.