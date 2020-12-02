Биолог Софья Романюк: массовое убийство норок из-за коронавируса — это проявление паники

В начале ноября власти Дании объявили о решении убить всех норок на зверофермах страны. Причина: у некоторых животных обнаружили новый штамм вируса , который способен распространяться среди людей и может быть устойчивым для будущих вакцин. По мнению руководителя проекта «Животные — не одежда», молекулярного биолога Софьи Романюк, подобные действия — это проявление паники.

«Массовое убийство животных — это проявление паники», — сказала в ходе пресс-конференции «Расследование на зверофермах России. Как остановить жестокость к животным и распространение опасных инфекций?» руководитель проекта «Животные — не одежда» и молекулярный биолог Софья Романюк, отвечая на вопрос Gazeta.SPb. Наше издание поинтересовалось, какова вероятность того, что в России повторится история, произошедшая в Дании. Напомним, там в начале ноября из-за опасности распространения мутировавшего коронавируса власти решили уничтожить всех зверей на норковых фермах, даже здоровых. Позднее эти действия были признаны ошибочными. Мы также спросили, по какому сценарию могут пойти в нашей стране. «Животных все равно убьют», — предположила Романюк. А что касается звероферм в целом, то, говорит эксперт, опасность заключается не только в Covid-19 — ее представляют и другие инфекции, которые возникают из-за скученности животных.