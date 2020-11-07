Норки заразились коронавирусом в шести странах

Норки заразились коронавирусом в шести странах
Норки заразились коронавирусом от людей. Фото: vokrugsveta.ru

Болезнь у пушистых животных изначально была выявлена в Дании, а позже заражения коронавирусной инфекцией были обнаружены еще в пяти государствах.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, инфицированных норок обнаружили помимо Дании в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

Отмечается, что заразились животные после контакта с уже больными коронавирусом людьми.

Кроме этого, инфицированные норки и сами могут передать вирус человеку, а также друг другу. При этом, если норка передаст вирус представителю своего вида, то Covid-19 получит генетическую модификацию.

Напомним, что с середины октября было зафиксировано в Дании 214 случаев заражения людей от норок. Для того, чтобы остановить заражения, в стране приняли решение уничтожить весь вид млекопитающих – 15-17 млн особей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие животные могут быть подвержены заражению Covid-19.

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