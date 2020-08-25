Ученые рассказали, какие животные могут быть подвержены COVID-19

Ученые рассказали, какие животные могут быть подвержены COVID-19
Примерно 40% видов, потенциально восприимчивых к SARS-CoV-2, по информации Международного союза охраны природы, находятся под угрозой исчезновения. Суматранский орангутан (на фото) - один из них. Фото: Wikipedia

Международная группа ученых выявила 410 видов позвоночных, которые также попадают под угрозу заражения коронавирусной инфекцией.

Для составления перечня животных, находящихся в группе риска, биологи провели геномный и структурный анализ фермета АПФ2, который фактически «проводит» клетки SARS-CoV-2 в организм. Среди подверженных опасной инфекции, в первую очередь, близкие к человеку приматы. Подробности об исследовании можно узнать в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Поскольку главным фактором остается АПФ2, то чем выше схожесть аминокислотной последовательности этого фермента с человеческой, тем больше у животного шансов подхватить COVID-19. Помимо приматов, рискуют заразиться грызуны, олени, лемуры, за ними — домашний скот и кошки, наиболее защищены — свиньи, лошади и собаки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько лет ядру Земли.

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