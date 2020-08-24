Ученые подсчитали возраст ядра Земли

Для этого им пришлось создать условия, близкие к центру Земли.

Ученые из Техасского университета рассказали, каков возраст ядра Земли. Об этом сообщает журнал Physical Review Letters. Чтобы выяснить это, они провели эксперимент в лабораторной камере, где создали условия, близкие к Земле. Выяснилось, что ядру нашей планеты от 1 до 1,3 миллиардов лет. Также они узнали о том, что ядро способно проводить тепло.

Напоминаем, что предполагается, что Земля была образована около 4,54 миллиарда лет назад. Существует множество теорий на этот счет — так, она могла появиться из солнечной туманности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые показали, как выглядит Земля для инопланетян. Для того, что создать модель, ученым пришлось изучить 10 тысяч снимков Земли, сделанных при помощи спутника на протяжении двух лет – в 2016 и 2017 годах.