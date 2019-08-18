Ученые показали, как выглядит Земля для инопланетян

Через телескопы видны разве что крупнейшие объекты и то - примерно. Фото: Twitter

Через телескопы видны разве что крупнейшие объекты и то - примерно. Фото: Twitter

Они предоставили модель того, как бы выглядела планета для неизвестных существ.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Новостью поделился журнал Science, а снимок в том числе опубликовали в Twitter-аккаунте. Работу проделали американские эксперты, которые решили предположить, как земля выглядит для тех, кто проживает на расстоянии в несколько световых лет.

Для того, что создать модель, ученым пришлось изучить 10 тысяч снимков Земли, сделанных при помощи спутника на протяжении двух лет – в 2016 и 2017 годах.

Оказывается, если инопланетяне действительно существуют и наблюдают за нашей планетой через телескоп, то они могут видеть все примерно – расположение крупнейших океанов, облаков, ледяных шапок.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что недалеко от Земли нашли потенциально обитаемую планету. Планету обнаружили в созвездии Гидры, которое находится недалеко от Земли. Ее только недавно открыли и назвали «GJ 357d». На поверхности планеты нашли якобы нашли воду, которая находится в жидком состоянии.