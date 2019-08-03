Недалеко от Земли нашли потенциально обитаемую планету

На ней есть вода в жидком состоянии, что является благоприятным условием для жизни.

Планету обнаружили в созвездии Гидры, которое находится недалеко от Земли. Ее только недавно открыли и назвали «GJ 357d». На поверхности планеты нашли якобы нашли воду, которая находится в жидком состоянии. Это значит, что на ней может быть жизнь, так как вода необходима для существ.

Ученые уверяют, что несмотря на то, что планета «GJ 357d» расположилась относительно близко к Земле, она все еще остается недосягаемой. Пройдут годы, прежде чем люди смогут преодолеть расстояние в 31 световой год.

Напоминаем, что специалисты пока безуспешно пытаются найти жизнь хотя бы на одной планете. Человечество убеждено, что однажды поиски дадут свои результаты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров. Пострадавшая от огня территория в Сибири почти сравнялась с площадью американского штата Массачусетс.