NASA: Россия занимает первое место на планете по количеству пожаров

По количеству очагов возгорания Россия заняла лидирующее место среди всех стран мира. Фото: pixabay

По количеству очагов возгорания Россия заняла лидирующее место среди всех стран мира. Фото: pixabay

Пострадавшая от огня территория в Сибири почти сравнялась с площадью американского штата Массачусетс.

По данным глобальной онлайн-платформы GFW (Global Forest Watch), в период с 15 по 22 июля текущего года на территории России зафиксировано 178 484 очага возгораний. Об этом сообщает NASA на официальной странице.

По количеству очагов возгорания Россия заняла лидирующее место среди всех стран мира. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго — 136 087 — и Замбия — 52 801.

По данным ведомства, в последних числах июля площадь пожаров достигла 2,7 миллиона гектаров, что можно сравнить с площадью штата Массачусетс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Леонардо Ди Каприо вступился за горящие леса в Сибири. Голливудский актер выложил в социальной сети видеоролик о лесных пожарах в Сибири. Поклонники артиста массово оставляют комментарии с благодарностями. «Столбы дыма от масштабных пожаров в Гренландии, Сибири и Аляске можно увидеть даже из космоса», — пишет актер.