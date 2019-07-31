Леонардо Ди Каприо вступился за горящие леса в Сибири

Голливудский актер выложил в социальной сети видеоролик о лесных пожарах в Сибири. Поклонники артиста массово оставляют комментарии с благодарностями.

Известный актер и по совместительству эко-активист Леонардо Ди Каприо поделился на своем аккаунте в Instagram видео The Guardian, рассказывающем о ситуациях с пожарами в лесах по всему миру. В ролике упоминаются и горящие сибирские леса.

«Столбы дыма от масштабных пожаров в Гренландии, Сибири и Аляске можно увидеть даже из космоса», — пишет актер.

Неравнодушные российские поклонники активно откликаются в комментариях под постом:

«Даже Лео не безразличны наши пожары,когда наша власть обратит внимание на эту катастрофу?», — пишет пользователь; «Наши леса, наши зверушки, наша природа горит! Наши люди задыхаются! Помогите спасти природу России», — взывает о помощи россиянка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шаманы из Сибири призовут дожди на горящие леса. Шаманские обряды будут проводиться 4 августа на острове Ольхоне в озере Байкал.