Шаманы из Сибири призовут дожди на горящие леса

Порядка 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на Ольхоне. Фото: pixabay

Порядка 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся на Ольхоне. Фото: pixabay

Около 40 сибирских шаманов соберутся на Байкале, чтобы призвать дожди на пожары в лесах.

По словам главы межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баира Цырендоржиева, шаманские обряды будут проводиться 4 августа на острове Ольхоне в озере Байкал. Слова председателя шаманской организации приводит ТАСС.

Цырендоржиев рассказал, что шаманы приедут на Ольхон из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области.

На данным ФГУ «Авиалесоохрана» на 31 июля, в Сибири тушат 147 лесных пожаров, общая площадь которых составляет свыше 100 тысяч гектаров. При этом леса, которые находятся в отдаленной от населенных пунктов местности, никто не тушит.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным. Он аргументировал это тем, что спасатели, которые будут привлечены к выполнению данной работы, подвергнутся серьезной опасности.