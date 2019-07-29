Губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что тушить лесные пожары, которые разрастаются на территории Сибири, бессмысленно.

Он аргументировал это тем, что спасатели, которые будут привлечены к выполнению данной работы, подвергнутся серьезной опасности, сообщает РИА Новости.

Данное заявление красноярский губернатор сделал в ходе встречи с молодежью на Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019». Там в воскресенье, 28 июля, началась 3-я смена федерального значения «Сила России: Сибирь».

По данным Авиалесохраны на пятницу, 26 июля, на территории Сибири горит порядка 2,3 миллионов гектаров леса. Режим ЧС введен в 4 субъектах страны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сибири горит более 250 лесных пожаров в данный момент. Их тушение называют «экономически нецелесообразным».