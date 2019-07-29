Губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным
Александр Усс. Фото: wikipedia.org

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что тушить лесные пожары, которые разрастаются на территории Сибири, бессмысленно.

Он аргументировал это тем, что спасатели, которые будут привлечены к выполнению данной работы, подвергнутся серьезной опасности, сообщает РИА Новости.

Данное заявление красноярский губернатор сделал в ходе встречи с молодежью на Всероссийском образовательном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019». Там в воскресенье, 28 июля, началась 3-я смена федерального значения «Сила России: Сибирь».

По данным Авиалесохраны на пятницу, 26 июля, на территории Сибири горит порядка 2,3 миллионов гектаров леса. Режим ЧС введен в 4 субъектах страны.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сибири горит более 250 лесных пожаров в данный момент. Их тушение называют «экономически нецелесообразным».

Александр Усс лесные пожары сибирь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 2020 году в Петербурге станет на 15% деревьев больше
Минздрав предложил выдавать премию врачам за обнаружение рака
Родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину
Нововведения в петербургские поликлиники введут досрочно
Возле станции метро «Приморская» второй раз за неделю бьет фонтан
Полиция разыскивает мужчину, ударвишего кондукторшу троллейбуса в Петербурге
В модернизацию петербургских портов вложат 4 млрд рублей
Губернатор Красноярского края считает тушение лесных пожаров бессмысленным