В Сибири горит 256 лесных пожаров в данный момент

По данным на сегодняшнее утро, 25 июля, в Сибири и на Дальнем востоке активны 256 лесных пожаров, общая площадь которых превышает 2 миллиона гектаров.

Эти лесные пожары не будут погашены, так как их ликвидация признана «экономически нецелесообразной», сообщает издание «Regnum» со ссылкой на информацию портала МБУ «Авиалесоохрана».

Наибольшее число лесных пожаров, которые не будут тушить, расположены в настоящий момент в Красноярском крае. Речь идет о 84 пожарах, общая площадь которых более 882 тысяч га.

Еще больше по количеству, но меньше по площади пожаров-отказников действует на территории Якутии — 112 пожаров на площади более 784 тысяч га.

В Иркутской области сейчас горит 41 пожар общей площадью в 379 тысяч га.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге за ночь от огня пострадали три автомобиля.